Zeytinburnu'nda "Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi" açılıyor - Son Dakika

Zeytinburnu'nda sıfır atık ve iklim değişikliği konularında öğrencilere ve vatandaşlara eğitim vermek amacıyla inşa edilen Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi, iç dizaynının tamamlanmasının ardından hizmete başlayacak.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık ve iklim değişikliğine yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirmek için 1178 metrekarelik alana inşa edilen Çevre Koruma ve Eğitim Merkezinin açılmasında sona yaklaşıldı. Aynı zamanda geri dönüşüm için çeşitli uygulama alanlarına da sahip olacak eğitim merkezi, güneş enerjisi panelleriyle kendi enerjisini üretebilecek.

Çevre Koruma ve Eğitim Merkezi içerisinde, birinci sınıf atık getirme merkezi, kompost tesisi, eğitim binası, çatı tarımı ve arıcılık faaliyetleri gerçekleştirilerek "Sürdürülebilir Yaşam Alanı" oluşturulacak. Kompost üretimi ve kent tarımı gibi konularda öğretmen, öğrenci ve ebeveynlere yönelik bilgi paylaşım programları da düzenlenecek.

Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi ile ilçedeki atık toplama kapasitesini artıracak olan tesiste atıklar, geri dönüşüme kazandırılacak ya da çevreye zarar vermeyecek şekilde bertarafa gönderilecek.

Yağmur suyu toplama bidonları ile yağmur suyu hasadı da gerçekleşirken ilçe genelinde haftanın 6 günü kurulan pazar yerlerinden toplanacak organik atıklar kompost tesisinde işlenerek, toprak iyileştirici malzeme olan kompost üretilebilecek. Üretilen kompostun, park ve bahçelerde gübre olarak kullanılması planlanıyor.