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ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ

04.11.2021 10:41

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda, motosiklette sürücünün arkasındayken sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü.

Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL DHA Zeytinburnu'nda, motosiklette sürücünün arkasındayken sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü. Saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz (21)'e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosiklette sürücünün arkasında oturan Kurşungöz vurularak, kanlar içinde yere yığıldı. Bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Doğan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini izlerken, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bir araca mermi isabet ettiği görüldü. Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.Öte yandan olay anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ
ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ
ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ
ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Zeytinburnu, Saldırı, Polis, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ - Son Dakika
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