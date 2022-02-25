ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

25.02.2022 14:19
ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

ZEYTİNBURNU'nda beyaz eşya dükkanına gelen silahlı 4 kişi, çalışanların ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra kasada bulunan yaklaşık 11 milyon lira değerinde döviz ve Türk parasını alarak kaçtı.

ZEYTİNBURNU'nda beyaz eşya dükkanına gelen silahlı 4 kişi, çalışanların ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra kasada bulunan yaklaşık 11 milyon lira değerinde döviz ve Türk parasını alarak kaçtı. Gözaltına alınan 4 şüpheliyi adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu, Gökalp Mahallesinde 21 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda işyerine gelen Afganistan uyruklu Ahmet S.(49), çalışanını elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yerde yatarken buldu. Polise haber verdikten sonra çalışanlarını kurtaran Ahmet S. daha sonra işyerinde bulunan kasayı kontrol ettiğinde 805 bin dolar ile 200 bin lirasının çalındığını gördü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde soygunun saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde rahat tavırlarla içeri giren şüphelilerin, silahlarını çekerek çalışanları bir araya topladıkları görüldü. Şüphelilerin çalışanları darbederek kasayı açtırdıkları ardından paraları alarak kaçtıkları belirlendi.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDIPolisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin olay yerine kırmızı ve beyaz renkli iki ayrı araçla geldikleri belirlendi. Bu araçların izini süren ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliğine ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet S.Ş.(27), Ö.U.(17), Ömer A.(20), ve Caner A.(19) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ele geçirildi.Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

Görüntü dökümüŞüphelilerin olay anında çekilen güvenlik kamera görüntüleri

Şüphelilerin adliyeye sevki


- İstanbul
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Zeytinburnu, Afganistan, Döviz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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