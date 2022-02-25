ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

25.02.2022 15:10

ZEYTİNBURNU'nda beyaz eşya dükkanına gelen silahlı 4 kişi, çalışanların ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra kasada bulunan yaklaşık 11 milyon lira değerinde döviz ve Türk parasını alarak kaçtı.

ZEYTİNBURNU'nda beyaz eşya dükkanına gelen silahlı 4 kişi, çalışanların ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra kasada bulunan yaklaşık 11 milyon lira değerinde döviz ve Türk parasını alarak kaçtı. Gözaltına alınan 4 şüpheliyi adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu, Gökalp Mahallesinde 21 Şubat 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda işyerine gelen Afganistan uyruklu Ahmet S.(49), çalışanını elleri ve ayakları bağlı bir şekilde yerde yatarken buldu. Polise haber verdikten sonra çalışanlarını kurtaran Ahmet S. daha sonra işyerinde bulunan kasayı kontrol ettiğinde 805 bin dolar ile 200 bin lirasının çalındığını gördü.

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde soygunun saniye saniye görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde rahat tavırlarla içeri giren şüphelilerin, silahlarını çekerek çalışanları bir araya topladıkları görüldü. Şüphelilerin çalışanları darbederek kasayı açtırdıkları ardından paraları alarak kaçtıkları belirlendi.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Polisin yaptığı çalışma sonucu şüphelilerin olay yerine kırmızı ve beyaz renkli iki ayrı araçla geldikleri belirlendi. Bu araçların izini süren ekipler kısa sürede şüphelilerin kimliğine ulaştı. Önceki gün yapılan operasyonda Mehmet S.Ş.(27), Ö.U.(17), Ömer A.(20), ve Caner A.(19) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir miktar döviz ele geçirildi.

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan defalarca gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüpheliler poliste işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

YORUMLAR
500
ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu Zeytinburnu'nda kaçak göçmen operasyonu Sabahattin Ali 115. doğum gününde Zeytinburnu'nda anıldı Sabahattin Ali 115. doğum gününde Zeytinburnu'nda anıldı

Zeytinburnu, Afganistan, Döviz, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


Son Dakika
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 2. Dünya Savaşı'nda annesi şans eseri hayatta kaldı! Bu hikayeden Putin doğdu
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
14:53 Putin, Ukrayna'da ne yapmak istiyor? ABD'li istihbaratçılara göre amaç, Moskova yanlısı hükümeti göreve getirmek
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO ve Batıyı eleştirdi Daha kararlı olabilirlerdi
14:26 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi Barcelona!
14:23 Savaş Rus oligarklarını da vurdu! Putin, Ukrayna'ya girince 1 günde 40 milyar dolar kaybettiler!
14:19 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz, Efnan'dan vazgeçecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:16:49. #1.12#
SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA 11 MİLYON LİRALIK SOYGUN; ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement