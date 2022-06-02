Zeytinburnu'nda 13.6 ton bayat ekmek hayvanlar için yeme dönüştürüldü

Zeytinburnu Belediyesinin ilçedeki 60 noktaya yerleştirdiği bayat ekmek kumbaralarında biriken 13 bin 600 kilogram atık ekmek, hayvanlar için yeme dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık" seferberliği projeleri içerisinde yer alan ve "Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin" çağrısıyla başlatılan bayat ekmek toplama kampanyası, ekmeğin çöpe giderek israf olmasını önledi.

İlçedeki 60 noktaya yerleştirilen bayat ekmek kumbaralarında biriken 13 bin 600 kilogram atık ekmek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için üretim yapan yem fabrikalarına gönderildi. Burada küflerinden arındırılan ekmekler yeme dönüştürüldü.