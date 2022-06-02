Zeytinburnu'nda 13.6 ton bayat ekmek hayvanlar için yeme dönüştürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda 13.6 ton bayat ekmek hayvanlar için yeme dönüştürüldü

02.06.2022 21:09
Zeytinburnu'nda 13.6 ton bayat ekmek hayvanlar için yeme dönüştürüldü

Zeytinburnu Belediyesinin ilçedeki 60 noktaya yerleştirdiği bayat ekmek kumbaralarında biriken 13 bin 600 kilogram atık ekmek, hayvanlar için yeme dönüştürüldü.

Zeytinburnu Belediyesinin ilçedeki 60 noktaya yerleştirdiği bayat ekmek kumbaralarında biriken 13 bin 600 kilogram atık ekmek, hayvanlar için yeme dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sıfır Atık" seferberliği projeleri içerisinde yer alan ve "Ekmek tarlada çiftçinin, sofrada senin alın terin" çağrısıyla başlatılan bayat ekmek toplama kampanyası, ekmeğin çöpe giderek israf olmasını önledi.

İlçedeki 60 noktaya yerleştirilen bayat ekmek kumbaralarında biriken 13 bin 600 kilogram atık ekmek, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için üretim yapan yem fabrikalarına gönderildi. Burada küflerinden arındırılan ekmekler yeme dönüştürüldü.

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi Yabancı uyruklu şahıs tarafından evine kadar takip edilen genç kız, esnafın araya girmesiyle kurtuldu! Darp edilen şüpheli polise teslim edildi 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı 3. kattan düşen çocuğu esnaf havada yakaladı
Kaynak: AA

Zeytinburnu, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 13.6 ton bayat ekmek hayvanlar için yeme dönüştürüldü - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Dengesini kaybeden işçi 11. kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti
21:18 Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye olumlu mesajlar verse de milletvekilleri farklı konuşuyor
20:58 Defterdarlık uzmanları, ellerinden alınan denetim ve inceleme yetkisi için Bakan Nebati'den çözüm bekliyor
20:46 Fabrikaya odun getiren tır, refüjdeki bariyerlere çarptı! Sürücüsü hayatını kaybetti
20:13 Meteoroloji toz taşınımı için vatandaşlara "Dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu
19:31 Ünlü iki hakem aynı anda eş cinsel olduğunu açıkladı
18:52 Chelsea'nin yıldız ismi, model Holly Scarfone ile el ele görüntülendi
18:43 Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yılı kutlamalarına protestocular damga vurdu
18:41 Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncu Meryem Boz'u kadrosuna dahil etti
18:38 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 21:25:58. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 13.6 ton bayat ekmek hayvanlar için yeme dönüştürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement