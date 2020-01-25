Zeytinburnu'nda 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

7 saat önce

Zeytinburnu'nda "Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1" kapsamında yapılan denetim sırasında, 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu'nda 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda "Türkiye Geneli Huzur uygulaması 2020-1" kapsamında yapılan denetim sırasında, 14 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Veliefendi Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında, şüpheli bir araç durdurularak inceleme yapıldı.

İncelemede, sürücünün kimliğinin sahte olduğu anlaşıldı. İncelemelerini sürdüren ekipler şüpheli sürücünün, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal etme gibi toplam 14 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası bulunan Hüsamettin İ. olduğunu tespit etti.


Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Zeytinburnu, Türkiye, Huzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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