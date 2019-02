Zeytinburnu'nda 15 Günde 40 Ton Patates Satıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan Tanzim Satış noktalarına ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince kurulan Tanzim Satış noktalarına ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasında ise 15 günde 40 ton patates satıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesince İstanbul'un her ilçesinde bir çok noktaya kurulan tanzim satış noktalarına ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren tanzim satış noktalarını dolduran vatandaşlar, uygun fiyatlı ürün almanın mutluluğunu yaşıyor. İstanbul'un en çok talep gören yerlerinin başında ise Zeytinburnu'nda iki noktada kurulan tanzim satış yerleri geliyor.



Gün içinde sürekli olarak gelen ürünler kısa bir süre içerisinde tükeniyor. Zeytinburnu Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği noktalarda vatandaşlar, önceden hazırlanan poşetler sayesinde de beklemeden ürün alabiliyor. 15 Temmuz Meydanı'nda kurulan tanzim satış noktasında ise en çok ilgiyi patates görüyor. 15 günde yaklaşık 40 ton patates'in satıldığı noktada, Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekiplerinin de yardımıyla vatandaşlar rahat bir şekilde alışverişlerini yapabiliyor.



Tanzim satış noktası çalışanı Musa Yılmaz, gece gündüz demeden vatandaşa hizmet ettiklerini belirterek, "Halkımız satışlardan memnun sabah erkenden buraya geliyoruz, malzemelerimizi hazırlıyoruz, müşterilerimizi fazla bekletmemek için. Ürünlerimiz bittikçe sürekli olarak yenileri geliyor. Vatandaşlarımız en çok patates ve soğana ilgi gösteriyor. Şu anda patates ve soğanın kilosu 2 TL, domates ise 3 TL'den satılıyor. - İSTANBUL

