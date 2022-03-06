ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI

06.03.2022 14:08

Zeytinburnu'nda 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, İETT otobüsüne çarparak kaza yaptı.

Zeytinburnu'nda 15 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, İETT otobüsüne çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri sıkıştığı otomobilden itfaiye tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Zeytinburnu E-5 Çırpıcı Yanyol Caddesi meydana geldi. İddiaya göre 15 yaşındaki Hasan Mert Yıldırım'ın kullandığı 34 TR 4717 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan beton mikserine çarptıktan sonra kontrolden çıkarak park halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kullandığı otomobil ile makas attığı iddia edilen sürücü Hasan Mert Yıldırım ile otomobilde bulunan Arda Bozdağ ve Bilal Kahraman yaralandı. Yaralılardan Arda Bozdağ, ağır hasar alan otomobilin ön koltuğunda sıkıştı. Arda Bozdağ, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Arda Bozdağ'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, diğer 2 yaralının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI
ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI
ZEYTİNBURNU'NDA 15 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI, 3 KİŞİ YARALANDI

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Zeytinburnu, Otomobil, İETT, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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