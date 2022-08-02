Yabancı uyruklu gencin 2 kızı kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı! Olayda iki kişi bıçaklanırken kızlar başka bir yerde bulundu - Son Dakika
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Yabancı uyruklu gencin 2 kızı kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı! Olayda iki kişi bıçaklanırken kızlar başka bir yerde bulundu

02.08.2022 18:23
Yabancı uyruklu gencin 2 kızı kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı! Olayda iki kişi bıçaklanırken kızlar başka bir yerde bulundu

İstanbul Zeytinburnu'nda 17 yaşındaki kız ve 19 yaşındaki teyzesi, evden kaçtıktan sonra yabancı uyruklu arkadaşlarının cep telefonunu kullanarak ailelerine haber verdi. Kızların aileleri ise yabancı uyruklu gencin kızlarını kaçırdığını düşünerek evini taşladı. Olayda 2 kişi bıçaklanırken, genç kızlar Bahçelievler'de yapılan bir kimlik kontrolü esnasında bulundu.

Zeytinburnu'nda 17 yaşındaki genç kız ve 19 yaşındaki teyzesi evi terk etti. Yanlarına telefon almayan genç kızlar, aynı mahallede oturan yabancı uyruklu arkadaşlarının cep telefonunu kullanarak ailelerine haber verdi.

KAÇIRDIĞINI DÜŞÜNDÜKLERİ GENCİN EVİ TAŞLADILAR

Kızlar eve dönmeyince aile, kaçırdığını düşündükleri yabancı uyruklu gencin evini taşladı. Yabancı uyruklu genç ise aileden 2 kişiyi bıçakladı. Mahallede duyulmasıyla birlikte olaylar daha da büyüdü. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda kalabalık grup dağıtıldı.

2 kişinin bıçaklandığı kız kaçırma iddiasında gerçek çok farklı çıktı

BAHÇELİEVLER'DE BULUNDULAR

Evden kaçan 17 ve 19 yaşlarındaki iki genç kız ise polis ekiplerince Bahçelievler'de kimlik kontrolü sırasında bulundu. Yabancı uyruklu genç polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 kişinin bıçaklandığı kız kaçırma iddiasında gerçek çok farklı çıktı
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Zeytinburnu'nda kız kaçırma iddiasından çıkan yanlış anlaşılmada 2 kişi yaralandı Zeytinburnu'nda kız kaçırma iddiasından çıkan yanlış anlaşılmada 2 kişi yaralandı Kapısı açık olan minibüste kapı görevi gören yolcu kamerada Kapısı açık olan minibüste kapı görevi gören yolcu kamerada
Kaynak: DHA

Bahçelievler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yabancı uyruklu gencin 2 kızı kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı! Olayda iki kişi bıçaklanırken kızlar başka bir yerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yabancı uyruklu gencin 2 kızı kaçırdığı iddiası ortalığı karıştırdı! Olayda iki kişi bıçaklanırken kızlar başka bir yerde bulundu - Son Dakika
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