Zeytinburnu'nda 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı

02.10.2022 15:00
Zeytinburnu'nda 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin düzenlediği 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı. 9 gün boyunca farklı yöreleri ilçedeki 15 Temmuz Meydanı'nda bir araya getirecek etkinliğin açılışı Türk Dünyası gecesi ile gerçekleştirildi.

Zeytinburnu'nda başlayan 18'inci Yöresel Günler Şöleni, renkli görüntülere sahne oldu. Türkiye'nin 81 ilini çevreleyen halk oyunları, müzik, yöresel lezzetler gibi zenginliklerin tanıtımının yapıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Türk Dünyası gecesi ile başlayan şölende halk oyunları gösterisi, halk müziği konseri; Esat Kabaklı ve Bünyamin Aksungur yönetiminde Türk ses müziği topluluğu sahne aldı.

İç Anadolu, Rumeli-Balkan, Güney Doğu Anadolu, Ege, Akdeniz, Marmara, Doğu Anadolu, Türk dünyası ve Karadeniz bölgelerinin yemek, müzik ve halk oyunları gibi kültürel değerlerinin tanıtımını yapıldığı şölen, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Programa AK İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta ve pek çok siyasi parti temsilcisi katıldı.

ARISOY: ZEYTİNBURNU'NUN TÜM RENKLERİ 15 TEMMUZ MEYDANI'NDA

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu akşam 18'inci Yöresel Günler'in açılışını gerçekleştirdik. Dile kolay 18 defa yapmışız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Zeytinburnu'nun tüm renkleri, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda olacak. Burada Anadolu'nun, Türk dünyasının, Rumeli'nin bütün renkleri yer alacak. 9 gün boyunca bu meydanda Büyük Zeytinburnu Ailesi bir kez daha bir araya gelecek, birbirlerinin kültürlerini tanıyacak, kaynaşacaklar. Güzel bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah huzurla biter. Her yıl olduğu gibi emek veren bütün mesai arkadaşlarıma, derneklere ve elbette büyük Zeytinburnu Ailesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

Arısoy'a konuşmalarının ardından Afganistan Türkleri Uluslararası Sosyal Kültür ve Yardımlaşma Derneği Fazıl Ahmet Sönmez, Afganistan Türkmenleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Fehim Işık, Kazak Türkleri Eğitim ve Araştırma Derneği Ertolkun Gayretullah, Kazakistan 1993 İstanbul Başkonsolosu Kızılorda Vali Yardımcısı Ercan Vaiz ve Kazak Türkleri Vakfı Celal Kahraman çiçek ve dombra hediye ederek hatıra fotoğrafı çekildi.


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Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 18'inci Yöresel Günler Şöleni başladı - Son Dakika

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