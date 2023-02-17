Ayrıca, bu kişilerden birinin görüntü çeken ambulans görevlisine tepki gösterdiği anlar da kaydedildi.

Yükü boşaltana kadar bekleyen araç sürücüsünün daha sonra hareket etmesi üzerine, bekleyen ambulans tekrar yoluna devam etti.

Kaynak: AA

Zeytinburnu, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda 2 kişinin yük boşaltma gerekçesiyle ambulansa yol vermeme anları kamerada - Son Dakika

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