Zeytinburnu'nda 220 bin TL'lik kumaş hırsızlığı yapan şahıs yakalandı

Zeytinburnu'nda 2 şahıstan 2.5 ton ağırlığında 100 top kumaş alarak ödeme yapmayan hırsıza operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasaya sürülmek üzere 220 bin TL değerinde 2.5 ton ağırlında 100 top kumaş ele geçirilirken, bir kişide gözaltına alındı.



Zeytinbunu'nda kumaş ticareti yapan N.K ve A.M isimli şahıslar, siparişlerinden paralarını almadıklarınından dolayı polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonunda Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sürülmek üzere toplamda 2.5 ton ağırlığında 220 bin TL değerinde 100 top kumaş ve yine dolandırıcılık ürünü olduğu tespit edilen 20 çuval hazır teksti ürünü ele geçirdi. Dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.A isimli şahıs yakalanmış da yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A'nın iki ayrı dolandırıcılık olayının daha faili olduğu anlaşıldı. Emniyette işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - İSTANBUL