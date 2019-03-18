Zeytinburnu'nda 25 Bin Kişiye Türkistan Pilavı İkram Edildi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ıncı Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni'nde 25 bin kişiye Türkistan Pilavı ikram edildi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 6'ıncı Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni'nde 25 bin kişiye Türkistan Pilavı ikram edildi. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy da etkinlik alanına gelerek, vatandaşlara Türkistan pilavı ikramında bulundu.



Zeytinburnu 6'ıncı Radyo Festivali ve Yöresel Tatlar Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Orta Asya'nın meşhur lezzetlerinden Türkistan pilavının ikram edildiği etkinlik, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirildi. 25 bin kişiye dağıtılan yemeklerle vatandaşlar Türkistan pilavına doydu. Pilavın tadına bakmak isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu. AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy da etkinlik alanına gelerek vatandaşlara pilav ikramında bulundu.



"25 bin adet Türkistan pilavı ikram ediliyor"



Vatandaşlara 25 bin adet Türkmenistan pilavı ikram edileceğini ifade eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, "Yöresel Lezzetler Festivali, Zeytinburnu Belediyemizin 6'ıncısını düzenlediği bir festival. Ben Zeytinburnu Belediyesinde görev yaparken başlamış bir çalışma. Halkımızın ilgisi gerçekten yoğun. Festival kapsamında burada her gün bir yörenin taşıyıcı mutfağının taşıyıcı unsuru ikram ediliyor. Bugün de meşhur Türkistan pilavımız ikram ediliyor. Festival boyunca burada bütün renkleri görmek, Bu vesileyle insanlarımızın, vatandaşlarımızın yanlarında olmaktan da büyük bir mutluluk duyuyorum. Bugün festivalimize yoğun da bir ilgi var. Vatandaşlarımıza su ve ayranı ile birlikte 25 bin adet pilav ikram edilecek. Afiyet olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

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