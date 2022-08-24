AÇIK PENCEREDEN GİRİP HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika
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AÇIK PENCEREDEN GİRİP HIRSIZLIK YAPTILAR

24.08.2022 16:08

ZEYTİNBURNU'NDA 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye, açık bırakılan pencereden giren iki şüpheli hırsızlık yaptı.

ZEYTİNBURNU'NDA 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki daireye, açık bırakılan pencereden giren iki şüpheli hırsızlık yaptı. Şüphelilerden biri evdeki değerli eşyaları alırken, diğeri gözcülük yaptı. Evin içerisindeki şüpheli, sokakta bekleyen suç ortağına çalıntı eşyaları koyduğu çantayı attıktan sonra, aynı penceren atlayarak kaçtı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 117. Sokak'ta 22 Ağustos Pazartesi günü sabah 06.00 sıralarında 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede hırsızlık oldu. Penceresi açık olan daireye tırmanarak giren şüpheli, kısa süre sonra evdeki değerli eşyaları koyduğu çantayı, sokakta gözcülük yapan suç ortağına attı. Hırsızlık şüphelisi yine aynı pencereden atlayarak kaçtı. Edinilen bilgiye göre ev sahipleri uyurken yaşanan hırsızlık olayında, telefon ve bilgisayar gibi değerli eşyalar çalındı. Ev sahipleri eşyalarının eksik olduğunu farkedince polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerde

Görüntü dökümü:

------------------------(Güvenlik kamerası)-Şüphelilerin sokaktaki görüntüsü -Şüphelilerden birinin eve tırmanması -Diğer şüphelinin sokakta beklemesi-Şüphelinin çalıntı eşyaların olduğu çantanın camdan atması -Şüphelinin camtan atlayarak inmesi -Şüphelilerin kaçması -Tırmanılan evin görüntüsü -Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda hırsız gözüne kestirdiği binaya böyle tırmandı Zeytinburnu'nda hırsız gözüne kestirdiği binaya böyle tırmandı
Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AÇIK PENCEREDEN GİRİP HIRSIZLIK YAPTILAR - Son Dakika

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