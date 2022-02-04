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Son dakika haber | Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haber | Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın

04.02.2022 23:57

Son dakika haberleri: Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın Dumandan etkilenen 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı bir işyerinin giriş katındaki yangına müdahale için gelen 3 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın

Dumandan etkilenen 3 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bulunan 3 katlı bir işyerinin giriş katındaki yangına müdahale için gelen 3 itfaiye eri dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi üzerinde bulunan üç katlı iş yerinin giriş katında çıktı. İddiaya göre, tekstil atölyesi olarak kullanılan dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören civardaki vatandaşlar itfaiye, polis ve ambulans ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerinden üç kişi dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının çıkışın nedeni ile ilgili ekipler geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay duyan ve yangın çıkan yerde mallarının olduğunu söyleyen Ümit Yıldız: "Biz de telefonla geldik. Elektrikten olduğunu iddia esiyorlar. Bizim de içerde mallarımız var. O sebeple çıktık geldik. Bizde tam olarak bilmiyoruz ama alt dükkanda bir patlama olmuş. Yaraları çıkarmışlar hemen daha sonra ambulansla götürmüşler" şeklinde konuştu

Son dakika haber | Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın
Son dakika haber | Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın
Son dakika haber | Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın

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Maltepe Mahallesi, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinin giriş katında korkutan yangın - Son Dakika


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