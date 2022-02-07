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ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI

07.02.2022 14:03

ZEYTİNBURNU'nda, 3 kişilik aile, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

ZEYTİNBURNU'nda, 3 kişilik aile, sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Polis ekipleri, saldırgan E.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, geçen Cumartesi günü, Çırpıcı Mahallesi 2'nci Taşocağı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; evden çıkarak otomobillerine binmek için sokakta ilerleyen 3 kişilik aile, daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda anne, baba ve oğulları yaralandı. Silah seslerinin duyan çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirerek yaralıların yardımına koştu. Saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yaralılar, çevredekiler tarafından otomobil ile hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın E.K. olduğunu tespit etti. E.K.'nin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

SALDIRGANIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli koşarken kaldırımda bekleyen iki kişinin korkup geri çekildiği görülüyor.

"BACAKLARINDAN YARALANMIŞLAR"

Silah seslerini duyan Kıvanç Gökbayrak, "6-7 el silah sesi duyduk. Çalışıyorduk o sıra. Bakmak için dışarıya çıktık. İnsanlar toplanmıştı. 3 kişiye ateş açılmış. Yerde yatıyorlardı. İş arkadaşlarımız da ilk yardım müdahalesinde bulundular. Daha sonra arabaya bindirilip, hastaneye götürüldüler. Olayın iç yüzünü bilmiyoruz. Bacaklarından yaralanmışlar. Aralarında önceden bir mesele varmış galiba" dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI
ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI
ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI

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Cumartesi, Otomobil, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA 3 KİŞİLİK AİLE SOKAK ORTASINDA SİLAHI SALDIRIYA UĞRADI - Son Dakika
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