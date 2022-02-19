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Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı

19.02.2022 09:09

Zeytinburnu'nda bir şüpheli iş yerinin önünde park halinde duran 30 bin liralık motosikleti çaldı.

Zeytinburnu'nda bir şüpheli iş yerinin önünde park halinde duran 30 bin liralık motosikleti çaldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi'nde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kafasında kapüşon, yüzünde maske ve elinde eldiven takılı olan bir şüpheli iş yerinin önünde park halinde bulunan motosikleti gözüne kestirdi. Edinilen bilgiye göre sakince yürüyerek motosikletin yanına gelen şüpheli bir kaç saniye bekledikten sonra motosikletin üzerine binerek yaklaşık 30 bin lira değerinde olan motosikleti çalıştırmadan iterek olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniyeler içinde hırsızlık kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir şüpheli motosikletin yanına geliyor. Motosikletin yanında bir kaç saniye bekledikten sonra üzerine binen şüpheli motosikleti çalıştırmadan iterek olay yerinden uzaklaşıyor.

Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı
Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı
Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı

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Zeytinburnu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 30 bin TL'lik motosikleti saniyeler içinde çaldı - Son Dakika
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