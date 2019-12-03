Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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Zeytinburnu'nda 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu'nda 4 evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda farklı tarihlerde 4 evden hırsızlık yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Telsiz, Nuripaşa ve Sümer mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 4 evden hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, failin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Velat İ. olduğunu tespit etti.

Zanlının saklanabileceği adreslerde arama yapan ekipler, Velat İ'yi Gökalp Mahallesi 40. Sokak'ta yürürken gördü. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, evlerden çaldığı malzemelerle çıkış ve kaçış görüntüleri izletilen şüphelinin olayları kabul ettiği öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:12 Kaynak: AA
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