ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI (1)

ERSAN SAN / İSTANBUL Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

ERSAN SAN/ İSTANBUL Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen iki kişiyi itfaiye kurtardı. Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bugün 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çatı katındaki 2 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görüntü dökümü: ------------Alev alev yanan çatı katı ------------Alev alev yanan çatı katı



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