ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDIErsan SAN İSTANBUL, (DHA)- Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI APARTMANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI Ersan SAN İSTANBUL, (DHA)- Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilendi. Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde bugün saat 11.15 sıralarında 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklanan yangında çatı katındaki dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Apartmanda yaşayan 2 kişi, çıkan yangında mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Yanan çatı katında büyük hasar oluştu.

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