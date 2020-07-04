ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI 2 - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI 2 (havadan görüntülerle)

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT - Sertar ALTINTEPE/İSTANBUL, DHA

Zeytinburnu'nda 4 katlı bina boşaltıldı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi 104'ncü sokakta 4 katlı binada bir dairede tadilat çalışması yapan ustanın duvardaki çatlakları fark etmesi üzerine Zeytinburnu Belediyesi'ne haber verildi. Olay yerine gelen belediyede görevli mühendisler ile zabıta ve itfaiye

ekipleri, binada inceleme yaptı. Riskli görülmesi üzerine tahliye edilen bina, giriş kısmına güvenlik şeridi çekilerek mühürlendi. Boşaltılan bina havadan da görüntülendi.