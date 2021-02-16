Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

16.02.2021 09:12
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]

Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü.

Zeytinburnu'nda bir binanın çatı katı alev alev yanarken korku ve panik yaşayan bina sakinleri sokağa döküldü. Binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 00: 00 sıralarında Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi Seyit Nizam Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen tüm çatıyı kaplayarak alev alev yanmaya başladı. Binada bulunan vatandaşlar korku ve panik yaşayarak sokağa döküldü.

Polis ekiplerinden vatandaşlara sosyal mesafe uyarısı

Yangın nedeniyle sokağa dökülen ve sosyal mesafeyi ihlal eden vatandaşlara polis ekipleri tarafından anonslarla uyarılar yapıldı.

Binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınırken yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı - Son Dakika


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