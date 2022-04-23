Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

23.04.2022 22:38
Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

ZEYTİNBURNU Belediyesi ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı'nın bu akşam 15 Temmuz Meydanı'nda verdiği iftar yemeğinde 5 bin kişi aynı anda orucunu açtı.

ZEYTİNBURNU Belediyesi ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı'nın bu akşam 15 Temmuz Meydanı'nda verdiği iftar yemeğinde 5 bin kişi aynı anda orucunu açtı. Mustafa Karataş hocanın da sohbet verdiği yemekte, birlik ve beraberlik sağlandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri, STK'lar, dernekler, siyasi partilerin ilçe teşkilatları ve tüm Zeytinburnu'nda oturan vatandaşlar, bir sofrada buluştu. İstanbul'da pandemiden sonra gerçekleşen en büyük iftar organizasyonu olduğu belirtilen iftar programına, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ile AK Parti Milletvekili Hasan Turan da katıldı.

"HER GELİR GRUBUNDAN İNSAN VAR"

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ömer Arısoy, "Bu akşam burada toplanan 5 bin kişilik iftarımızla bir araya geldik. Her yaştan, gelir gurubundan insanlar bir arada toplandı. Aynı sofrayı paylaşıyoruz. Bu özel ayın böyle topluca geçirildiğinde daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Bu vesileyle 2 yıl sonra yeniden bir araya gelmeyi nasip eden Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"HAYATIMIZ RAMAZAN, AHİRETİMİZ BAYRAM OLSUN"AK Parti Milletvekili Hasan Turan ise, "Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay cehennem azabından kurtuluş için vesiledir. Bu güzel ayda tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız bütün ibadetler ettiğimiz dualar kabul olsun. Bu mübarek günde vatanımızı korumaya çalışan askerlerimizin de Ramazan'ını kutluyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar gözünü kırpmadan vatana hizmete devam ediyor. Rabbim hayatımızı Ramazan'a, ahiretimizi de bayrama dönüştürsün" dedi.


Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu
YORUMLAR
500
Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti Çocuklar, Zeytinburnu Buz Pisti'ne akın etti

Mustafa Karataş, Zeytinburnu, Ömer Arısoy, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika


Son Dakika
22:39 Trabzonspor, Adana Demirspor'u 3-1 yendi!
22:20 Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti!
22:04 Bayern Münih, Avrupa futbol tarihine geçti!
21:41 Ekrem İmamoğlu etkinlik alanında kaybolan çocuğu sahneye çıkarıp ailesi ile buluşturdu
21:26 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında ilk yarıyı eksik oynatan hakem futbolcuları geri çağırdı!
21:10 Adana Demirspor-Trabzonspor maçında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun verdiği karar olay oldu
21:00 Zelenski'den Rusya'ya müzakere ültimatomu: Ülkemizde referandumlar yapılırsa müzakerelerden çekileceğiz
20:22 Nijerya'nın Rivers eyaletinde yasa dışı petrol rafinerisinde patlama meydana geldi: 100 ölü
20:01 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 654 yeni vaka tespit edildi
14:34 Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 22:45:37. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement