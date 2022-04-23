Zeytinburnu'nda 5 bin kişilik iftar sofrası kuruldu - Son Dakika

ZEYTİNBURNU Belediyesi ve Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı'nın bu akşam 15 Temmuz Meydanı'nda verdiği iftar yemeğinde 5 bin kişi aynı anda orucunu açtı. Mustafa Karataş hocanın da sohbet verdiği yemekte, birlik ve beraberlik sağlandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programında, ilçedeki kamu kurumlarının temsilcileri, STK'lar, dernekler, siyasi partilerin ilçe teşkilatları ve tüm Zeytinburnu'nda oturan vatandaşlar, bir sofrada buluştu. İstanbul'da pandemiden sonra gerçekleşen en büyük iftar organizasyonu olduğu belirtilen iftar programına, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ile AK Parti Milletvekili Hasan Turan da katıldı.

"HER GELİR GRUBUNDAN İNSAN VAR"

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Başkan Ömer Arısoy, "Bu akşam burada toplanan 5 bin kişilik iftarımızla bir araya geldik. Her yaştan, gelir gurubundan insanlar bir arada toplandı. Aynı sofrayı paylaşıyoruz. Bu özel ayın böyle topluca geçirildiğinde daha da anlam kazandığını düşünüyorum. Bu vesileyle 2 yıl sonra yeniden bir araya gelmeyi nasip eden Yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun. Buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

"HAYATIMIZ RAMAZAN, AHİRETİMİZ BAYRAM OLSUN"AK Parti Milletvekili Hasan Turan ise, "Ramazan'ın sonuna yaklaşıyoruz. Bu ay cehennem azabından kurtuluş için vesiledir. Bu güzel ayda tuttuğumuz oruçlar ve yaptığımız bütün ibadetler ettiğimiz dualar kabul olsun. Bu mübarek günde vatanımızı korumaya çalışan askerlerimizin de Ramazan'ını kutluyorum. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar gözünü kırpmadan vatana hizmete devam ediyor. Rabbim hayatımızı Ramazan'a, ahiretimizi de bayrama dönüştürsün" dedi.