Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü
İlk gelen bilgilere göre olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çok sayıda araç göçük altında kaldı
Kısa süre önce binaya girip hemen çıkan şahıs ölümden kıl payı kurtuldu
Yıkılan bina drone ile havadan görüntülendi
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda 5 katlı bir bina çöktü. Dün akşam boşaltıldığı öğrenilen binanın çökmesinin ardından park halindeki çok sayıda araç göçük altında kaldı. Yıkılan bina ise drone ile havadan görüntülendi
Dün akşam gelen sesler üzerine boşaltıldığı öğrenilen bina, sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Çökmenin ardından ortalığı toz bulutu kapladı. Binanın yıkılmasından kısa sürece binaya giren bir kişi, içeride bulunan eşyalarını aldıktan sonra dışarı çıktı. Şahsın dışarı çıkmasının ardından bina da yıkıldı.
Kaynak: İHA
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