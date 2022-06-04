Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar

04.06.2022 09:11

Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar Çaldıkları kıyafetleri minibüse yüklerken, vatandaşın gelmesiyle böyle kaçtılar 3 dakika içinde gerçekleşen hırsızlık kameralara yansıdı İstanbul Zeytinburnu'nda bir mağazanın deposuna giren 6 şüpheli, 3 dakika içinde 60 bin...

Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar

Çaldıkları kıyafetleri minibüse yüklerken, vatandaşın gelmesiyle böyle kaçtılar

3 dakika içinde gerçekleşen hırsızlık kameralara yansıdı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda bir mağazanın deposuna giren 6 şüpheli, 3 dakika içinde 60 bin liralık çocuk kıyafeti çaldı. Bir vatandaşın olayı fark etmesi üzerine şüpheliler geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaşırken, o anlar ise bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 1'i şoför 6 şüpheli, minibüsle mağaza deposunun önüne geldi. Minibüsten inen şüpheliler, kepengi kırdıktan sonra depo kapısını zorlayarak içeri girdi. O sırada alarm sistemi devreye girdi. Çalan alarmı susturmak için cihazı söken şüpheliler, deponun içindeki kıyafetleri minibüse doldurmaya başladı.

Yüzleri maskeli şüphelilerin depodan çıktığını gören bir vatandaş, içeride hırsızlık yaşandığını fark etti. Vatandaşın cep telefonu kamerasını açmasıyla birlikte şüpheliler geldikleri minibüse binerek kaçtı. Şüphelilerin mağaza deposundan 60 bin lira değerindeki 500 adet çocuk kıyafeti çaldıkları öğrenildi. İhbar üzerine olay yerinde incelemeleri yapan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık anları kamerada

Hırsızlık anları bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin minibüsten inerek mağaza deposuna yöneldiği görülüyor. Mağazanın kapısını açmayı başaran şüpheliler çaldıkları kıyafetleri minibüse dolduruyor. Bir vatandaşın olayı görmesiyle şüpheliler olay yerinden uzaklaşıyor.

"500 parça çocuk elbise takımı çalındı"

Hırsızlığın yaşandığı depoda çalışan Adnan Houurie, "Sabah 06.20 sıralarında gelmişler. 5 kişi ve bir de şoför vardı. Kapıyı kırıp içeri girmişler. 500 parça çocuk elbise takımı çalındı. Maske takmışlar. Alarm cihazı vardı. Onu söktüler. Ses kesilmiş. Bir beyefendi gelmiş. Telefonla onları çekmiş. Polis çağırmış" ifadelerini kullandı.

"Kamerayla çektiğini görünce basıp kaçıyorlar"

Deponun üst katında oturduğunu söyleyen cadde esnafı Mehmet Yangır, "Bir alarm sesi duyduk. 3-4 bin dolarlık bir hırsızlık olmuş. Biz çıkana kadar kaçmışlar. 1 hafta içinde 2-3 kere sebepsiz yere alarm sesi geliyordu. Biz de o yüzden çok ilgilenmedik. Yüzlerinde hepsinin maske var. 5 kişiler. 2-3 dakika içinde malları toparlayıp kaçıp gidiyor. Bir vatandaş geliyor. Kamerayla çektiğini görünce basıp kaçıyorlar" diye konuştu.

Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar
Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar
Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar
Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda 60 bin liralık çocuk kıyafetini böyle çaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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