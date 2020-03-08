Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı

7 saat önce

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği programa kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Zeytinburnu Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği programa kadınlar tarafından yoğun ilgi gösterildi.


Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, kadınlara özel program düzenlendi. Program öncesinde Gülin Yiğiter'in "Kadın Olmak" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışına kadınlar yoğun katılım gösterdi. Ardından Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Korosu tarafından birbirinden güzel eserler seslendirildi.


"Zeytinburnu kadınların yönetime katılımı anlamında diğer ilçelere örnek oluyor"


Kadınların daha rahat yaşamasına özen gösterdiklerini belirten Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy "Zeytinburnu, kadınların yönetime katılımı anlamında diğer ilçelere örnek olabilecek potansiyele sahip. Bizim kadın meclisimizin tarihi epey eskiye gidiyor. Biz de Zeytinburnu Belediyesi olarak kadınların yönetime katılması konusunda elimizden gelen desteği veriyoruz. Ayrıca kadınlarımızın daha rahat hayat yaşamaları için de elimizden gelen desteği veriyoruz. Kadınlarımıza özel spor merkezlerimizi faaliyete geçirdik. Ben bu vesile ile hem kadınlarımızın, hem annelerimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.


"Zaten sergiyi gezdiğiniz zaman onların yüzlerinden bu ifadeleri görebilirsiniz"


Fotoğraf Sanatçısı Gülin Yiğiter, "Böyle anlamlı bir günde sergimin olması gurur verdi bana. Zeytinburnu Belediyesi'ne katkılarında dolayı çok minnettarım. Sergi de yer alan fotoğraflar kadın üzerine, çalışan kadın ve portreler üzerine bir çalışma yaptım. Zaten sergiyi gezdiğiniz zaman onların yüzlerinden bu ifadeleri görebilirsiniz" dedi. - İSTANBUL

Dünya Kadınlar Günü, Kent Konseyi, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine
Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı 8 Mart'ta erkekler satış yaptı, çanta taşıdı, ev temizledi Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı

Son Dakika Haberleri
22:25 Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 01:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]