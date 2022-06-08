İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu

08.06.2022 09:04

İstanbul Zeytinburnu'nda feci bir olay meydana geldi. 8. sınıfa gittiği öğrenilen bir çocuk, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu. Ekipler, şüpheli ölüm için soruşturma başlattı.

Zeytinburnu'nda dün saat 19.00 sıralarında Merkezefendi Mahallesi'nde 15 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Barış E. ailesi tarafından yaşadıkları evin banyosunda asılı halde bulundu. Aile olayı sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri 15 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.

İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI BELLİ DEĞİL

Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

YORUMLAR
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15 yaşındaki çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu 15 yaşındaki çocuk, evinin banyosunda asılı halde bulundu Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı
Kaynak: İHA

Merkezefendi, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu - Son Dakika

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