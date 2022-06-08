Polis ekipleri sokakta çevre güvenliğini sağlarken olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı da evde incelemelerde bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu başlatılan soruşturma neticesinde belli olacak.

Kaynak: İHA

Merkezefendi, Zeytinburnu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da feci olay! 8. sınıf öğrencisi, evlerinin banyosunda asılı halde bulundu - Son Dakika

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