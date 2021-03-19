Zeytinburnu'nda "Abay Kunanbayoğlu Meydanı" açıldı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda "Abay Kunanbayoğlu Meydanı" açıldı

19.03.2021 00:57
Zeytinburnu'nda

Kazak edebiyatının temel taşlarından olan usta şair Abay Kunanbayev'in ismi Zeytinburnu'nda bir meydana verildi.

Kazak edebiyatının temel taşlarından olan usta şair Abay Kunanbayev'in ismi Zeytinburnu'nda bir meydana verildi.

Zeytinburnu ilçesinin önemli meydanlarından birine Kazak edebiyatının temel taşlarından olan usta şair Abay Kunanbayev'in ismi verildi. Kazak edebiyatının ve Kazak halkının kurucularından olan Abay Kunanbayoğlu, isminin verildiği meydanın açılış törenine Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazakistan Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleunerdi ve çok sayıda Türk ve Kazak vatandaş katıldı.

"Abay Kunanbayoğlu Meydanı hayırlı olsun"

Açılış töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Şairler, hem kültürlerin inşa sürecindeki rolleri hem de ait oldukları dillerin bir nevi velinimeti olmaları hasebiyle halkların kurucularındandır desek hiç de abartmış sayılmayız. Abay Kunanbayoğlu da, başta şiir olmak üzere edebiyatın farklı alanlarında verdiği eserlerle; modern edebiyattan yaptığı çevirilerle; halk müziği bilgisi ve besteleriyle Kazak edebiyatının ve Kazak halkının kurucularındandır. Onun özellikle sözlü edebiyatın yazılı edebiyata geçmesindeki ve daha sonra Abay'ın modern Kazak edebiyatının atası sayılmasına sebep olacak, genç sanatçıların yetişmesindeki payı bu kuruculuk vasfını Kazak halkı bağlamında daha da perçinlemiştir. Bizim için milli şairimiz Mehmet Akif neyse 1904 yılında Semey'de vefat eden Abay da, onurlu duruşu, bıraktığı eserler ve mirasıyla Kazaklar için odur. Büyük sanatçılar, adını ve eserlerini kendi ülkelerine olduğu kadar bütün dünyaya da emanet ederler. Bizler Zeytinburnu'nda bu emanete olan saygımızı göstermek ve büyük şairi Kazak hemşerilerimizle birlikte selamlamak maksadıyla bir okula, bir caddeye ve en son olarak da ilçemizin en önemli meydanlarından birine onun adını verdik. Abay Kunanbayoğlu Meydanı hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

Mevlüt Çavuşoğlu, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda 'Abay Kunanbayoğlu Meydanı' açıldı - Son Dakika


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