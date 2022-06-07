Zeytinburnu 'nda dün gece saatlerinde bir sokakta motosikletini park etmek isteyen acemi sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. Motosikleti kaldırarak tekrar hareket ettiren sürücü park halindeki otomobile iki kez çarptı. Motosikletini kaldırama park eden sürücünün zor anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda acemi motosikletlinin zor anları - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.