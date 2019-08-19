Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu genci öldüren zanlı tutuklandı
21 dakika önce
Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zeytinburnu Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:45 Kaynak: İHA
'nda Afgan uyruklu bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 15 Ağustos günü saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu Yenidoğan
Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde bulunan Afgan uyruklu şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Afgan uyruklu J.A. bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerine gelen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, çevrede güvenlik kamerası incelemesinde bulunarak kimlik belirleme çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen Afgan uyruklu R.N. (25), S.K. (21) ve M.E.L. (22) isimli şüpheliler, olayın yaşandığı gün yakalanarak gözaltına alındı. Polis
merkezinde işlemleri yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.N. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E.L. ve S.K. isimli şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yaşanan olay ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
(İHA)
Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İran uyruklu dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle 7 bin lira çaldı Psikiyatri hastası 5 hastayı döverek öldürdü