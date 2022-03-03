ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA

03.03.2022 10:27

ZEYTİNBURNU'nda, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, silahla ateş ederek, diğerini yaraladı.

ZEYTİNBURNU'nda, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, silahla ateş ederek, diğerini yaraladı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Nuri Paşa Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Afganistan uyruklu iki kişiden biri, yanına geldiği diğerine silahla 3 el ateş etti. Bacağından yaralanan kişi yere yığılırken saldırgan kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'BACAĞINDAN VURULMUŞ'

Mahalle esnafı Ensar Öztürk, "Oturuyordum dükkanda ses duydum. Dışarı çıktım. Bir kişi gelip ateş etti. Ambulans çağırdık. Ambulansa alıp götürdü. Ateş eden kişi kaçıp gitti. Sonra da polis ekipleri ve olay yeri inceleme gelip inceleme yaptılar. Yaralı bacağından vurulmuş" dedi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın sokak üzerinde bulunan husumetlisine yaklaşıp, art arda ateş ettiği görülüyor.

ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA
ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA
ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA

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Afganistan, İsa Yusuf, Saldırı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA AFGAN UYRUKLU KİŞİNİN VATANDAŞINA SİLAHLI SALDIRISI KAMERADA - Son Dakika


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