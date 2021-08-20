Zeytinburnu'nda sosyal medya hesaplarında " Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" başlıklı videoların paylaşılmasının ardından polis açıklamayı yapan Afganistan uyruklu kişiyle birlikte 4 kaçak göçmen yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Zeytinburnu ilçesi 15 Temmuz Meydanı'nda "Afganistan'a Gitmek İstiyoruz Ancak Polis İzin Vermiyor" şeklinde açıklama yaparak sosyal medya hesaplarında paylaştığı ve ülkesine gidip orada savaşmak istediği yönünde açıklama yapan Afganistan uyruklu H.R.(20), H.M.(19), M.A.(18) ve F.T.(52) isimli kişiler ekiplerce yakalandı.
Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ZEYTİNBURNU'NDA 'AFGANİSTANA GİTMEK İSTİYORUZ ANCAK POLİS İZİN VERMİYOR' DİYEN GÖÇMENLER YAKALANDI - Son Dakika