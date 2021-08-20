ZEYTİNBURNU'NDA "AFGANİSTANA GİTMEK İSTİYORUZ ANCAK POLİS İZİN VERMİYOR" DİYEN GÖÇMENLER YAKALANDI - Son Dakika

Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 2911 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapılarak İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Basın toplantısına damga vuran sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek

PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var