(Zeytinburnu'nda Afganlılar arasında bıçaklı kava: 1 ölü 1 yaralı - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'nda Afganistan uyruklu oldukları öğrenilen iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavga ile ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 18.15 sıralarında Zeytinburnu sahil Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Afganistan uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 1 kişi aldığı bıçak darbeleri ile olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Olaydan sonra kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralanan 1 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul