ZEYTİNBURNU'NDA AĞACA ÇARPTIKTAN SONRA REFÜJE ÇIKAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce yol kenarındaki ağaca çarptı, daha sonra da savrularak refüje çıktı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 J 7543 plakalı otomobili kullanan Ahmet S., 10. Yıl Caddesi'nden Topkapı istikametine doğru giderken Kozlu Mezarlığı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine otomobil önce yol kenarındaki ağaca çarptı, daha sonra da savrularak refüje çıktı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ahmet S. yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, yangın çıkma ihtimaline karşı da yangın tüpüyle otomobile müdahale etti. Sağlık ekipleri ise yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.