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Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonunda Facianın Eşiğinden Dönülen Anlar (Farklı Açılardan Yeni...

9 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı.

Zeytinburnu'nda Akaryakıt İstasyonunda Facianın Eşiğinden Dönülen Anlar (Farklı Açılardan Yeni..., System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, akaryakıt istasyonuna girerek pompaya çarptı. Bir anda alev alan pompadaki alevler çalışanlar tarafından söndürüldü

Zeytinburnu sahil yolu Kennedy Caddesi'ndeki kaza 14 Şubat'ta meydana geldi. Akaryakıt istasyonunda sürücüler yakıt almayı beklediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç hızla gelerek pompaya çarptı.  Çarpma sonucu devrilen pompa alev aldı. araçtakiler çakarken çalışanlar alevlere müdahale etti. Bir çalışan yangın söndürme tüpü ile alevleri söndürdü.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:23 Kaynak: DHA

Kennedy Caddesi, Zeytinburnu, Güncel
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