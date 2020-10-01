Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım - Son Dakika

Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım

Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım Zeytinburnu Belediyesi, "Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı" düzenledi.

Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi, "Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı" düzenledi. Açılış programında ilçede bulunan 16 amatör spor kulübüne toplamda 272 bin TL'lik maddi yardım yapıldı.

Zeytinburnu Belediyesi, Merkezefendi Spor Tesisleri'nde "Amatör Kulüplere Yardım ve Sezon Açılışı Programı" düzenledi. 2020 -2021 sezonunun açılış programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy başta olmak üzere ilçede bulunan 16 spor kulübünün başkanları, teknik sorumluları ve sporcular katıldı. Sporcularla tek tek sohbet eden Başkan Arısoy, sporun gelişimi için amatör kulüplerini her zaman destekleyeceklerini belirtti. Bu kapsamda 16 spor kulübüne toplamda 272 bin TL'lik maddi yardım yapıldı. Başkan Arısoy, yardım çeklerini kulüp başkanlarına verdi. Program sonunda sporcular ve kulüp başkanları Başkan Arısoy ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

" Avrupa'nın en büyük buz pisti Zeytinburnu'na yapılacak"

Avrupa'nın en büyük buz pistinin Zeytinburnu'nda yapılacağını duyuran Başkan Arısoy, "Biz amatör spor kulüpleri meselesine inandık. Çünkü gerçekten genç nüfusumuzun doğru yönlendirilmesinde çok büyük pay sahipleri. İstanbul'da amatör spor kulüplerine yardım ve destek bakımından ilk 5 belediyenin içindeyiz. Biliyorsunuz İstanbul'da sadece Silivrikapı'da buz pisti vardı. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın en büyük buz pisti Zeytinburnu'na yapılacak. Her yıl spor için tıpkı kültür sanat kursları gibi yazın spor okulları düzenleyeceğiz. 2019 yılında toplam 790 bin TL destek vermişiz. 2020 yılında bu rakam 890 Bin 500 olacak gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Irmakspor Onursal Başkanı Cenap Altınok ise, " Futbol, basketbol, boks, masa tenisi, hentbol, bilardo, okçuluk, bu dallarda yaklaşık sekiz kategoride mücadele edilmektedir. 6 yıldır aynı parayı alıyorduk. Yeni gelen belediye başkanımız bizi İstanbul'da 39 ilçede ilk üçle beş arasına soktu. Yardımları yaklaşık yüzde 50 ile yüzde 75 arasında arttırdı" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım
Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım
Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım
Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım

Türk Lirası, Zeytinburnu, İstanbul, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 09:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kiradan tasarruf etmek isteyen üniversiteliler depo konteynerlere yöneldi TBMM'nin özel oturumuna sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim davet edildi Son Dakika! Erdoğan, TBMM'nin açılışında Ermenistan'a yüklendi: Bu haydutlara destek verenlere hesabı sorulacak Yoldan geçerken tabut şakasına maruz kalanların korkudan aklı çıktı 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu Emre Aşık'ın suçladığı Yağmur Sarnıç, kendini Aysun Kayacı'yla savundu: O her şeyi biliyor Denizi olmayan Malatya'dan 11 ülkeye balık ihraç ediliyor
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'ndaki tüm turlar, tek maç üzerinden oynanacak         
15:24
Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı Pazarcı esnafı kavgada koltuk değneğiyle saldırdı         
14:47
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme Domagoj Vida'dan Nikola Kalinic'e, taraftarı çileden çıkaracak tavsiye: Ödemelerde sorun var, Beşiktaş'a gelme         
13:55
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla duymaya başlayan Sara'nın ilk tepkisi göz kırpmak oldu         
13:16
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor İkinci el araçlarda fiyatlar yükselmeye devam ediyor: 25 yaşındaki araçlara 60 bin lira isteniyor         
11:05
Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi Görüntü İstanbul'dan! Çocukların çatıdaki tehlikeli oyunu yürekleri ağza getirdi         
11:05
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum Hakan Altun ile aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan konuştu: Ben bile ikna oldum         
10:28
Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı Sokakta oynarken yılan sokan çocuğun eli kesilmekten son anda kurtarıldı         
10:15
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 15:36:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda amatör spor kulüplerine yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei