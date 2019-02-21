Zeytinburnu'nda Ambalaj Atölyesindeki Patlama Davasında Karar

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Alman Silah Şirketine Uyuşturucu Mafyasına Silah Satmaktan, 3,7 Milyon Euro Ceza Kesildi

Alman Tatilciler Yunanistan ve İspanya Yerine Türkiye'yi Tercih Ediyor