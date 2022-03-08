ZEYTİNBURNU'NDA AMBULANS DEVRİLDİ - Son Dakika
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ZEYTİNBURNU'NDA AMBULANS DEVRİLDİ

08.03.2022 11:32
ZEYTİNBURNU'NDA AMBULANS DEVRİLDİ

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki özel ambulans kontrolden çıkarak devrildi.

ZEYTİNBURNU'nda seyir halindeki özel ambulans kontrolden çıkarak devrildi. Ambulans şoförü ile 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Topkapı Alt Geçidi Yedikule yönünde 38 AFP 799 plakalı ambulans, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ambulans içinde bulanan şoför ile 2 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle Yedikule yönünde yoğunluk oluştu. Ambulansın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Zeytinburnu Topkapı alt geçitte ambulans devrildi Zeytinburnu Topkapı alt geçitte ambulans devrildi Son dakika... Kentin ilk ve tek kadın ambulans şoförü oldu Son dakika... Kentin ilk ve tek kadın ambulans şoförü oldu

Yedikule, Ambulans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA AMBULANS DEVRİLDİ - Son Dakika


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