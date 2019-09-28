Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştı
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Zeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştı

23 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL-DHA) - ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu yanyolda ilerleyen ambulansla otomobil çarpıştı.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Şahin BOZKURT/(İSTANBUL-DHA) - ZEYTİNBURNU D-100 Karayolu yanyolda ilerleyen ambulansla otomobil çarpıştı. Kaza sonucu ambulans ve otomobil sürücüsü yaralandı

Kaza 13.30 sıralarında Zeytinburnu D-100 Karayolu yanyolda Ankara istikametinde meydana geldi. Ambulans ile otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ambulans bariyere girdi. Kazada ambulans sürücüsü Batuhan Uzunoğlu ve otomobil sürücüsü Muhittin Aktürk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Muhittin Aktürk ayakta tedavi edilirken, Batuhan Uzunoğlu olay yerine gelen başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Görüntü-Dökümü:

-Kaza yapan ambulansın görüntüsü

-Kazaya karışan otomobilin görüntüsü

-Yaralı ambulans şoförü

-Otomobili kullanan sürücü

-Olay yerine gelen polis ve ambulans ekipleri

-Genel ve detay görüntüler

Zeytinburnu'nda ambulansla otomobil çarpıştı

D-100 Karayolu, Zeytinburnu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:44 Kaynak: DHA
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