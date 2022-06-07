Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada

07.06.2022 10:26

Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada Apartman sakini: "Helal olsun, görürsem takdir edeceğim" Zeytinburnu'nda bir apartmanın demir kapısını söktükten sonra sırtına alıp kaçan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada

Apartman sakini: "Helal olsun, görürsem takdir edeceğim"

İSTANBUL - Zeytinburnu'nda bir apartmanın demir kapısını söktükten sonra sırtına alıp kaçan hırsız, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüphelinin demir kapıyı farklı günlerde 2 parça halinde çaldığını söyleyen bir apartman sakini, "Helal olsun. Görürsem takdir edeceğim" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, şüpheli kişi kimsenin etrafta olmadığından emin olduğu anda apartmanın demir kapısını söktü. Sokaktan geçenleri kontrol eden şüpheli, sırtına aldığı demir kapıyla olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra apartman sakinleri kapının yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kameraları izlendiğinde demir kapının şüpheli bir kişi tarafından çalındığı anlaşıldı. Apartman sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıya görüntülerde, şüpheli kişi kaçarken kimseye yakalanmamak için çöp atmaya giden vatandaşın sokaktan geçmesini bekliyor. Söktüğü demir kapıyı sırtlayan şüpheli olay yerinden uzaklaşıyor.

Apartman kapısının çalındığını fark eden Cemil Misto, "Dün öğlen saat 13.00'de eve eşya getiriyordum. Kapı vardı. 14.00'te tekrar eve geldim. Kapı yoktu. Arkadaşa söyledim. Burada kamera var. Ben dedim bakalım. Mecbur başka kapı takacağız" dedi.

"Helal olsun, görsem takdir edeceğim"

Hırsızın kapıyı farklı günlerde 2 parça halinde çaldığını söyleyen Abdülhekim Tunç, "Arkadaşlar ve komşular görmüş. Bizim kapı yok, şaşırdık zaten. Bir kapının bir parçasını almışlar, sonra gelip büyük parçayı almışlar. Helal olsun, görsem takdir edeceğim. Vallahi alnından da öperim. Birini almış, gelmiş ikincisini de almış" dedi.

"Bir gün kepenkleri de sökerler"

Tunç, "Önce birini almış. Öteki gün gelip diğerini almış. Apartman sakinleri aşağı gelip, sordular. Bizde kamera kayıtlarına baktık. Vallahi bu olaylar Zeytinburnu'nda çoğaldı. İki, üç sefer daha gördük. Yarın bir gün kepenkleri de sökerler, kapıyı da alırlar. Artık polisimi arayalım, kimi arayalım bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada
Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada
Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada
Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada

YORUMLAR
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Sultangazi'deki hırsız kamerada Sultangazi'deki hırsız kamerada Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı Çekçekli hırsız yoldaki mazgalları böyle çaldı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda apartman kapısını çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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