ZEYTİNBURNU'NDA APARTMAN KAPISINI SIRTLAYARAK ÇALDI

ZEYTİNBURNU'nda apartmanın demir kapısını yerinden söken şüpheli kapıyı sırtlayarak çaldı. Hırsızlık anları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen pazar günü Veliefendi Mahallesi'nde bulunan apartmanda meydana geldi. Şüpheli bir kişi apartmanın demir kapısını söktü, sırtlayarak olay yerinden uzaklaştı. Kapının yerinde olmadığını fark eden apartman sakinleri güvenlik kameralarını izlediklerinde kapının çalındığını fark etti. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

"HELAL OLSUN"

Mahalle sakinlerinden Muhammet Oğur, "Bu kapının yarısını götürmüşlerdi. Pazar günü ise 15 yaşlarında bir çocuk, şaşırtıyor insanı nasıl bu kapıyı sırtlayabiliyor diye. Ben bile sırtlayamam bu gücüme rağmen. Gerçekten helal olsun diyorum. Devir nereye gelmiş. Dua ediyoruz işyerimizin kepengini çalmasınlar diye. Korkuyoruz. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz" dedi.

"HIRSIZ GELİP BİZİ YATAKTAN ALABİLİR KORKUYORUZ"

Bir başka mahalle sakini Bedi Tunç ise, " Zeytinburnu'nda hırsızlık olayları artmaya başladı. Bıktık usandık artık. 15 yaşlarındaki çocuk demir kapıyı sırtlayıp götürmüş. Ben bile götüremem. Bir çözüm bulunsun. Hırsız gelip bizi yataktan da alabilir. Korkuyla yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul