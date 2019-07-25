ZEYTİNBURNU'NDA ARIZALI METROBÜS YOĞUNLUĞA NEDEN OLDU
1 saat önce
Zeytinburnu metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu.
Zeytinburnu Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:08 Kaynak: DHA
metrobüs durağında arızalan metrobüs yoğunluğa neden oldu. Yolda uzun metrobüs kuyrukları oluştu.
Zeytinburnu Metrobüs durağında sabah işe gidiş saatlerinde arızalanan metrobüs nedeniyle duraklarda ve metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Zincirlikuyu
istikametine uzun metrobüs kuyrukları oluşurken, birçok metrobüs duraklara yanaşamadı. Bazı vatandaşlar duraklara metrobüs yolunda yürüyerek ulaştı. Arızalı metrobüsün yoldan çekilmesiyle birlikte bir süre daha devam eden yoğunluk daha sonra normale akışına döndü.
Görüntü Dökümü:
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-Duraktaki yoğunluktan görüntü
-Kuyruk olan metrobüslerden görüntü
-vatandaşlarla röportaj
-Diğer detaylar
- İstanbul
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