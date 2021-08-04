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Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı

04.08.2021 10:18

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmen muhafaza altına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadaki paylaşımlarda kamuflajlı dolaştığı görülen Afganlarla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alındı.

Herhangi bir suç veya terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığı belirlenen 9 düzensiz göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı
Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı

Zeytinburnu, Afganistan, Göçmen, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan 9 düzensiz Afgan göçmen muhafaza altına alındı - Son Dakika


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