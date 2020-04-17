ZEYTİNBURNU'NDA ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİNDE YANGIN - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA ATIK KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜM ATÖLYESİNDE YANGIN

Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU İSTANBUL,(DHA) - ZEYTİNBURNU'nda bir atık kağıt geri dönüşüm atölyesinde yangın çıktı. Yangın iş yerine ait iş makinesinin yardımıyla, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Yangın, Maltepe Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında çıktı. Gümüşsuyu Caddesi üzerindeki bir atık kağıt geri dönüşüm atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan kağıt atıklarını söndürmek için müdahale etti. İtfaiye erleri, bu sırada iş yerine ait bir iş makinesinden de destek aldı. Yanan kağıt atıkları, itfaiyecilerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınması sonrası soğutma çalışması yapıldı. Polis ekiplerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü. Daha sonra Zeytinburnu Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Çevredeki bir iş merkezinde çalışan güvenlik görevlisi, ihbarı kendisinin yaptığını dile getirdi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini araştırırken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.