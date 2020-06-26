Zeytinburnu'nda ATM'de uyuyan kedi görenleri gülümsetti - Son Dakika

Zeytinburnu'nda ATM'de uyuyan kedi görenleri gülümsetti

Zeytinburnu'nda bir bankanın ATM'sinin üzerinde yatan kedi vatandaşları gülümsetti.

Zeytinburnu'nda bir bankanın ATM'sinin üzerinde yatan kedi vatandaşları gülümsetti. Sevimli kedinin ATM'de yattığı keyifli anları kameraya yansıdı.

Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu


Zeytinburnu'nda özel bir bankanın önündeki ATM'nin üzerine yatan sevimli kedi görenleri gülümsetti. Sıcaktan korunmak için kendisine ATM'yi seçen kedi vatandaşların ilgi odağı oldu. Para çekmek için ATM'ye gelen vatandaşlar gördüğü kedi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı vatandaşlar kediyle oynayarak kalkmasını sağlamaya çalışsa da başaralı olamadı. Vatandaşların çabalarında rağmen ATM'de uyumaya devam eden kedi görenleri gülümsetti.


Sevimli kedinin ATM'de yattığı keyifli anları kameraya yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde kedinin ATM'nin para çekme bölümünde uyuduğu görülüyor. Kedinin çevredeki vatandaşların kendisi ile oynamalarına rağmen istifini bozmadan uyumaya devam ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda ATM'de uyuyan kedi görenleri gülümsetti - Son Dakika

Son Dakika

20:07 Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:38 Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:29 Sürüngenler arasında nadir görülen Kafkas keleri, Türkiye'nin en uç noktasında görüntülendi 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Vodafone Arena'da 11'ler belli oldu! Beşiktaş'ta genç futbolcu yine kadroda
20:06
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
20:04
Espor'a giriş yapan İngiliz efsanesi Beckham, Guild Esports takımına 4 milyon TL harcadı
19:49
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu
19:25
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 20:20:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeytinburnu'nda ATM'de uyuyan kedi görenleri gülümsetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]