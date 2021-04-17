Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar - Son Dakika

Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar

17.04.2021 09:03
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar, System.String[]

ZEYTİNBURNU Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı.

ZEYTİNBURNU Sahili'nde sabah koşusu yapan iki kişi, ayaklarına misina dolanan ve çok sayıda olta iğnesi battığı için uçamayan martıyı kurtardı. Martının ayaklarındaki olta iğnelerinin penseyle çıkarılma anları kameraya yansıdı.

Zeytinburnu Sahili'nde dün sabah saatlerinde koşu yapan iki kişi, yeşillik alanda ayaklarına olta ipi dolanan bir martının uçamadığını fark etti. Hırkayla üstünü örterek yakalayan kişiler, martının ayaklarına çok sayıda olta iğnesinin de batmış olduğunu gördü. Ayaklarındaki iğneleri penseyle tek tek çıkaran iki kişi, martının uçmasını sağladı. Biri olta iğnelerini çıkarırken arkadaşı da yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.


- İstanbul
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar
Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar

Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda ayaklarına misina dolanan martıyı kurtardılar - Son Dakika


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