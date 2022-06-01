Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar

01.06.2022 11:53

Zeytinburnu'nda 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkarken aşağıya düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Tareel, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı.

Zeytinburnu'nda 3'üncü kattaki evin balkonundan sarkarken aşağıya düşen 2 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammet Tareel, çevredeki esnaf tarafından havada yakalandı. Çocuğun yara almadan kurtulduğu anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün Seyitnizam Mahallesi G-22 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 2 yaşındaki Muhammet Tareel isimli çocuk, apartmanın üçüncü katındaki balkonun mermerinden aşağıya doğru sarkıyordu. Balkondan sarkan çocuğun düşeceğini fark eden çevre esnafı, hemen apartmanın altına koştu. Vatandaşlar, tişörtlerini ve kollarını açarak çocuğu yakalamak için hazırlık yaptı. Aşağı doğru sarkan çocuk kısa süre sonra balkondan düştü. Apartmanın altından bekleyen esnaf düşen çocuğu beton zemine çarpmadan havada yakaladı.

Yaşanan olayın ardından 2 yaşındaki çocuk, ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Yapılan tetkikler sonucunda durumunun iyi olduğu anlaşılan çocuk evine geri getirildi. Yaşanan olay ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar
Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar

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İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı! İnanılmaz kurtarış! Balkondan sarkarken düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı! (çocuğun yeni görüntüsüyle)  ZEYTİNBURNU'NDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA (çocuğun yeni görüntüsüyle)  ZEYTİNBURNU'NDA 2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN MUCİZE KURTULUŞU KAMERADA
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda balkondan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladılar - Son Dakika


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