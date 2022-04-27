Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, gıda mühendisi ve veteriner hekim kadrosuyla Ramazan Bayramı denetimleri yapıyor.

Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde imalathanelerin toplum sağlığı açısından uygunluğu, kalitesi ve yapım koşulları incelendi. Temizlik ve hijyenin ön planda olduğu denetimlerde, olumsuz şartlara sahip işletmelere yasal uyarılar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Ertuğrul Gökhan Zilayaz, sıhhi açıdan gıdayla alakalı işletmelerin denetimlerinin rutin olarak gerçekleştirildiğini, şimdi ise Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üretimi yapan işletmeleri incelediklerini söyledi.

İncelemeler sırasında işletme hijyeni, personel hijyeni, kullanılan alet ve ekipman hijyenine baktıklarını dile getiren Zilayaz, gıda güvenliğinin öneminin altını çizdi.

Zilayaz, Zeytinburnu Belediyesinin 14 yıldır "Beyaz Bayrak" uygulamasının bulunduğuna dikkati çekerek, "Veteriner hekim ve gıda mühendisinden oluşan ekiple belli standartların üzerinde olan gıda işletmelerini bu bayrakla ödüllendiriyoruz. Zeytinburnulu vatandaşlarımız gayet emin olsunlar bu çalışmaları bugüne özel değil her gün devam ettirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Zilayaz, tatlı alışverişi yapacak vatandaşlara da şu önerilerde bulundu:

"Güvendikleri yerden alışveriş yapılmasını öneriyorum. Çünkü aldatmaya yönelik çok fazla tağşiş var. Fiyat konusu da çok önemli bir kriterdir. Biliyoruz ki belirli bir fiyatın altında bu işin üretimi olmaz. Vatandaşın kaliteli gıdayı ayırt etme konusunda en güvendiği şey midesi olmalı. Aldığı bir ürün onu rahatsız ediyorsa bir daha o işletmeyi tercih etmemeli. Vatandaşlarımıza 'Beyaz Bayraklı' işletmelerimizden alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunuyorum."