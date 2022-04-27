Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi

27.04.2022 14:47
Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı.

Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçedeki tatlı imalathanelerinde gıda denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, gıda mühendisi ve veteriner hekim kadrosuyla Ramazan Bayramı denetimleri yapıyor.

Zabıta ekiplerinin de katıldığı denetimlerde imalathanelerin toplum sağlığı açısından uygunluğu, kalitesi ve yapım koşulları incelendi. Temizlik ve hijyenin ön planda olduğu denetimlerde, olumsuz şartlara sahip işletmelere yasal uyarılar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünde görevli gıda mühendisi Ertuğrul Gökhan Zilayaz, sıhhi açıdan gıdayla alakalı işletmelerin denetimlerinin rutin olarak gerçekleştirildiğini, şimdi ise Ramazan Bayramı dolayısıyla tatlı üretimi yapan işletmeleri incelediklerini söyledi.

İncelemeler sırasında işletme hijyeni, personel hijyeni, kullanılan alet ve ekipman hijyenine baktıklarını dile getiren Zilayaz, gıda güvenliğinin öneminin altını çizdi.

Zilayaz, Zeytinburnu Belediyesinin 14 yıldır "Beyaz Bayrak" uygulamasının bulunduğuna dikkati çekerek, "Veteriner hekim ve gıda mühendisinden oluşan ekiple belli standartların üzerinde olan gıda işletmelerini bu bayrakla ödüllendiriyoruz. Zeytinburnulu vatandaşlarımız gayet emin olsunlar bu çalışmaları bugüne özel değil her gün devam ettirmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Zilayaz, tatlı alışverişi yapacak vatandaşlara da şu önerilerde bulundu:

"Güvendikleri yerden alışveriş yapılmasını öneriyorum. Çünkü aldatmaya yönelik çok fazla tağşiş var. Fiyat konusu da çok önemli bir kriterdir. Biliyoruz ki belirli bir fiyatın altında bu işin üretimi olmaz. Vatandaşın kaliteli gıdayı ayırt etme konusunda en güvendiği şey midesi olmalı. Aldığı bir ürün onu rahatsız ediyorsa bir daha o işletmeyi tercih etmemeli. Vatandaşlarımıza 'Beyaz Bayraklı' işletmelerimizden alışveriş yapmaları tavsiyesinde bulunuyorum."

Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi
Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi
Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi
Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi

YORUMLAR
500
Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı Bayram öncesi zabıta denetimlerini artırdı Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim Kahramanmaraş'ta bayram öncesi denetim

Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı, Zeytinburnu, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Bülent Arınç'tan adaletle ilgili ayetli paylaşım: Bir mümin olarak her işimizde adaletli olmalıyız
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
15:07 DEVA Partisi lideri Babacan'ın 6'lı masa ile ilgili açıklaması ses getirdi! Sosyal medyada yorum yağdı
15:06 Gezi Parkı sanıklarından Yiğit Ali Ekmekçi hakkında yakalama kararı çıkartıldı!
15:04 Ali Babacan'nın sürpriz çıkışına Kılıçdaroğlu'nun sözleri mi neden oldu?
14:54 Beta mahlasıyla tanınan rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı
14:35 Açlık ve yoksulluk sınırı her ay artıyor! Asgari ücretin üç katı olan 17 bin 340 lira yeni yoksulluk sınırı olarak belirlendi
14:31 Enerji şirketi uyardı: Düşük elektrik faturası için hoparlörünüzü, laptopunuzu ve modeminizi fişten çıkartın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:00:12. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda bayram öncesi tatlı imalathaneleri denetlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement