ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAN KOPAN BETON PARÇALARI KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAN KOPAN BETON PARÇALARI KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

20.09.2022 10:38

ZEYTİNBURNU'nda 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü.

ZEYTİNBURNU'nda 6 katlı iş hanının çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. Pastaneden alışveriş yaptıktan sonra yürümeye başlayan Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A. düşen parçalar nedeniyle yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Veliefendi Mahallesi'nde dün akşam saat 19.30 sıralarında yaşandı. İşhanı olarak kullanılan 6 katlı binanın çatısından kopan beton parçaları, kaldırımda yürüyenlerin üzerine düştü. Olayda Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı M.A. yaralandı.

PASTANEYE GERİ DÖNDÜLER, AYRILIRKEN BETON DÜŞTÜ

Pastanede alışveriş yaptıktan sonra kaldırımda yürüyen Seyran A. ve 6 yaşındaki kızı, geri dönerek tekrar pastaneye yöneldi. Küçük kız pastaneye girerken, anne Seyran A. kapının önünde bir süre bekledi. Seyran A. küçük kızı ile pastaneden ayrılırken, kaldırımın da yoğunlaştığı sırada yukarıdan beton parçaları düştü. Kaldırımdakiler olayın şoku ile uzaklaşırken, küçük M.A. ne yapacağını şaşırdı. Anne Seyran A. geri dönerek kızını aldı ve uzaklaştı. Bu sırada başından yaralandığı belirlenen Seyran A. ve parmağı kırılan M.A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ÇATIDA FİLELERLE ÖNLEM ALINMIŞ

İş hanının çatısında, beton parçalarının düşme ihtimaline karşı filelerle önlem alındığı ortaya çıktı. Olayın ardından sokağa gelen polis ve itfaiye ekipleri, sokağı kapatarak çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla binanın çatısında düşme tehlikesi bulunan beton parçalarını tek tek topladı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"BETON PARÇALARININ SIVALARI KALKMIŞTI"

Pastanenin sahibi Erhan Mandev, "Beton parçalarının bildiğimiz kadarıyla daha önce sıvaları kalkmıştı. Orada önlem olarak file germişlerdi. File de fazla beton birikince herhalde kadın ile çocuk geçince üzerlerine düştü. Kadının başı yaralıydı, ambulans çağırdık. Kadının aklı yerindeydi ama önlem amaçlı götürdüler. Çocukta herhangi bir yara görünmüyordu ama çok panik yaptılar. Büyük bir panik yaşandı. Şuradaki beton parçaları direk onların üzerine düştü" dedi.

BETON PARÇALARININ DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Binadan düşen beton parçalarının düşme anları ise iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen anne ve kızı, bir anda geri dönerek pastaneye giriyor. Pastanedeki alışverişin ardından anne Seyran A. ve kızı M.A. yürümeye başlıyor. Kaldırımın da yoğunlaştığı sırada beton parçaları düşüyor. Kaldırımdakiler koşarak uzaklaşırken, olduğu yerde kalan kız çocuğu M.A. annesi tarafından kucaklanarak uzaklaştırılıyor.

YORUMLAR
500
Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu Hacizli aracı bağlanan şahıs cinnet getirdi! Aracını ateşe verip bıçakla polislere saldırınca vuruldu Son dakika haberi! İş Bankası Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı Son dakika haberi! İş Bankası Pazarama'daki yatırımını büyütme kararı aldı İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KREDİ KARTINI KULLANINCA YAKALANDI İSTANBUL-ARNAVUTKÖY'DE RESTORANDA ÇANTA ÇALAN ŞÜPHELİ KREDİ KARTINI KULLANINCA YAKALANDI
Kaynak: DHA

alışveriş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAN KOPAN BETON PARÇALARI KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:02 Akıl sağlığı sorunları yaşadığını duyuran ünlü oyuncu Ezra Miller, şimdi de kendisini "Mesih" ilan etti
10:56 Özer Hurmacı, eşini dövmekten para cezasına çarptırıldı! Eşi Mihriban hakkındaki iddialardan beraat etti
10:58 Altın güne yükselişle başladı! Gramı 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:17:13. #1.12#
SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA BİNADAN KOPAN BETON PARÇALARI KALDIRIMDA YÜRÜYENLERİN ÜZERİNE DÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement