Son Dakika › Güncel › Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu (1) - Son Dakika
Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu (1)
13 dakika önce
ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
- İstanbul
Son Dakika Polisin silahını belinden alıp yaralayan saldırgan, aynı silahla kayıplara karıştı Çıplak görüntüyle şantaja 3 tutuklama Arkadaşlarının yanından "Tuvalete gidiyorum" diye ayrılan genç kız, kayalıklardan düşerek öldü Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan İdlib açıklaması