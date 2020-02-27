Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu (1) - Son Dakika

Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu (1)

13 dakika önce

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu.

Zeytinburnu'nda binanın çatısı otomobilin üstüne uçtu (1), System.String[]
ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın çatısı otomobilin üzerine uçtu. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


- İstanbul
İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:23 Kaynak: DHA
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